Cosa prevede l’accordo tra Cdp e la Banca islamica di sviluppo

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e il Gruppodi(IsDB Group) hanno firmato un Memorandum d’Intesa per promuovere la crescita sostenibile e la cooperazione economica.è stato siglato da Dario Scannapieco, amministratore Delegato di Cdp, e da Muhammad Al Jasser, presidente del Gruppo IsDB, presso la sede di Cdp a Roma.“La partnership con il Gruppodirappresenta un passo avanti significativo nella strategia di cooperazione internazionale di Cdp”, ha dichiarato Scannapieco. “Combinando gli sforzi e la condivisione delle conoscenze, possiamo sostenere una crescita economica sostenibile e inclusiva in aree chiave come l’Africa, in linea con il Piano Mattei del Governo italiano”. Al Jasser ha sottolineato che “le partnership sono sempre state un pilastro fondamentale della missione del Gruppo IsDB.