Cosa mangiamo? Pollo broiler

Il mercato alimentare richiede petto di. Così l’allevamento ha selezionato unadatto a questa domanda: untutto petto. Il petto diche mangiano deriva dal, la carne dipiù richiesta. In Italia, il 98% dei polli allevati sono “”.è il nome tecnico dei pulcini destinati all’allevamento da carne.Gli allevamenti dei pollisono a rapido accrescimento, proprio perché sono il risultato di una selezione di polli con la crescita rapidissima e con un volume sempre maggiore di petto, la parte più richieste dal mercato.Già in 30-40 giorni questi polli dispongono di un petto gonfio, che possono essere vendute sul mercato a un prezzo ridotto. Conoscere l’origine del cibo che mangiano ogni giorno. Oggi il cibo e’ un oggetto senza storia, non sappiano dove viene prodotto, come viene prodotto,contiene.