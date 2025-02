Fanpage.it - Cosa hanno detto gli ultimi test MotoGP prima del Mondiale 2025: Marquez spinge al top la vecchia Ducati

Leggi su Fanpage.it

Con i due giorni sulla pista di Buriram si sono conclusi anche gliprestagionalidell'inizio deldella: Marce Pecco Bagnaiadefinitivamente convinto laa fare marcia indietro sulla moto da utilizzare, Alexe Franco Morbidelli confermano il proprio feeeling con la GP24, Marco Bezzecchi fa ben sperare l'Aprilia in vista del ritorno di Jorge Martin, Pedro Acosta unica luce in KTM, progressi per Honda e Yamaha.