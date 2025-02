Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: eventi di giovedì 13 febbraio 2025

, 13- Continua l'ampio comparto di appuntamenti edculturali organizzati in città. Teatri e librerie sono pieni di spettacoli e incontri da non perdere. Vediamone insieme alcuni. Alle 18, all'Oratorio di San Filippo Neri, Sabino Cassese dialoga con Guido Melis e Diletta Tega nell'incontro Varcare le frontiere. Sempre alle 18, al teatro Testoni Ragazzi, c'è lo spettacolo Sogno d'aria. Alle 18.30, alla libreria Modo Infoshop è prevista la presentazione de Il Mostro di Roma. Il caso Girolimoni - 1924 di Alessandro Gorza, in dialogo con Gianluca Morozzi. Alle 20.30, all'Arena del Sole arriva Don Giovanni, spettacolo con Arturo Cirillo. Alle 21, il Duse ospita Pirandello. Trilogia di un visionario, interpretato e diretto da Michele Placido. Alle 22, Xing presenta a Raum (via Ca' Selvatica 4/d) La Pelle dello Spazio, performance della coreografa svizzera Yasmine Hugonnet.