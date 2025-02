Formiche.net - Cosa c’è dietro le convergenze tra governo e Cisl. L’opinione di Bonanni

Leggi su Formiche.net

L’acclamata partecipazione di Giorgia Meloni all’assemblea dei delegati dellaha scatenato interpretazioni fantasiose, con qualcuno che l’ha voluta dipingere come il preludio a misteriosi accordi politici. Nulla di più lontano dalla realtà. L’accoglienza calorosa riservata alla presidente del Consiglio dai sindacalisti di via Po non è altro che il frutto di una convergenza maturata su temi cruciali per il mondo del lavoro, dove ilha scelto di muoversi in una direzione che laha sempre ritenuto strategica.Le speculazioni maliziose servono solo a distogliere l’attenzione da un dato evidente: mentre lamantiene la propria autonomia e dialoga con ogni esecutivo, la Cgil di Maurizio Landini continua a essere fortemente integrata nelle strategie della sinistra, schiacciandosi su una visione ideologica che spesso la allontana dalle vere esigenze dei lavoratori.