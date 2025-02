Fanpage.it - Cosa cambia per l’Ucraina dopo la telefonata con cui Trump ha legittimato la strategia di Putin

L’intervista di Fanpage.it al diplomatico russo in esilio Bondarev: “Questa non è diplomazia, è business. L’Occidente ha fallito. Per la Nato il destino è segnato, e l’Europa deve finalmente svegliarsi”. L’apertura di Washington a Mosca segna una svolta drammatica: la pace potrebbe arrivare, ma a caro prezzo. Non solo per Kyiv.