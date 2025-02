Formiche.net - Cosa cambia con l’entrata in vigore del nuovo regolamento imballaggi

Pubblicato lo scorso 22 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale Europea, ilsuglie i rifiuti dio è entrato inl’11 febbraio, e verrà applicato a decorrere dal prossimo 12 agosto. Si conclude così un iter legislativo durato più di due anni che ha visto contrapposte le istituzioni europee da un lato e l’Italia dall’altro, in un braccio di ferro che si è risolto con un sostanziale compromesso che soddisfa entrambi le parti. Grazie all’azione congiunta di governo e imprese, è stata evitata la penalizzazione del grande lavoro svolto negli ultimi vent’anni dagli imprenditori e dai territori del nostro Paese che qualcuno, a Bruxelles, avrebbe voluto sacrificare a favore di una non meglio identificata quanto ideologica politica pseudo green.Secondo Laura D’Aprile, capo dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, “è stato fatto un gran lavoro di squadra in fase di negoziazione del testo, con una collaborazione straordinaria tra istituzioni e imprese.