Cosa bolle in pentola? La 44esima edizione del Carnevale dei ragazzi di Cuneo

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la risposta alla domanda “in?” non riguarda pranzi luculliani con prelibatezze enogastronomiche, ma il tema scelto per ladeldeidi, che si terrà domenica 2 marzo.L’evento, organizzato dalla Città diin collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Educativi e Scolastici e la Diocesi di– Servizio per la Pastorale deidella Curia, vedrà come tradizione una colorata sfilata di maschere. Il corteo partirà alle 14.30 da piazza Galimberti, per proseguire fino a piazza Europa e ritornare poi sulla stessa direttrice per la festa finale, che si svolgerà in piazza Resistenza.La sfilata vedrà la partecipazione di ben 2890 iscritti, suddivisi in numerosi gruppi mascherati, tra cui alcuni con un grande numero di partecipanti.