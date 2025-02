Iodonna.it - Cosa avrà preparato la fu regina del twerking?

«Ci sarà un colpo di scena che uno non si aspetta. Essere co-conduttrice di Sanremo è un sogno che si avvera. Ad oggi però non sarei pronta per condurre il Festival, ci vuole esperienza e quella non si compra», ha detto la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo Elettra Lamborghini.