Corte europea condanna l' Italia per giustizia lenta in caso di stalking e violenza

L'ha seguita, ha passato al setacciato il suo telefono, l'ha insultata e minacciata. Per tre volte è stato violento. Ma non è mai statoto a causa di lacune nelle indagini e di unatroppo, tanto che i reati sono finiti in prescrizione. E' su queste basi che ladei diritti umani hato l', accusandola di non aver fatto il necessario dopo la denuncia di una donna contro l'ex compagno per, molestie e. Nella sentenza, i giudici di Strasburgo lanciano un allarme: il sistema giudiziariono, con i suoi ritardi e le maglie larghe della prescrizione, lascia senza risposta troppe vittime portando alla chiusura di un numero significativo di casi, compresi quelli didomestica. La donna, il cui nome non è stato reso pubblico, si era rivolta alladi Strasburgo dopo anni di battaglie nei tribunalini.