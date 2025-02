Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Conte torna al 3-5-2: Raspadori al fianco di Lukaku”

: “al 3-5-2:aldi”">Nel momento di massima emergenza, Antonioattinge dal suo passato e prepara un ritorno al 3-5-2 per la sfida di domani contro la Lazio. Come riportato da Fabio Mandarini per il, il tecnico è costretto a reinventare l’assetto tattico a causa delle numerose assenze, in particolare quella di Neres, oltre a Olivera e Spinazzola., il nuovo tandem d’attaccoLa novità principale riguarda l’attacco, dove Giacomoaffiancherà Romelu, riproponendo in qualche modo la dinamica vista all’Inter con la coppia Lautaro-Rom. Un cambio significativo per il, che finora aveva utilizzato il 3-4-2-1 per favorire l’inserimento di McTominay e dare maggiore equilibrio alla squadra.