Corriere dello Sport – i dettagli e il comunicato

2025-02-13 18:52:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del:Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’ex Inter e Lazio, al centro dei riflettori del gossip nelle ultime settimane, si allenava da giorni con la formazione tornata in mano ad Alessandro Nesta. Il club ha deciso dunque di tesserarlo facendogli firmare un contratto fino al termine della stagione. Keita aveva lasciato la Serie A per l’ultima volta nel 2022 con la stagione al Cagliari. Dopo le esperienze allo Spartak Mosca, all’Espanyol e al Sivasspor, torna a giocare in Italia con il Monza.Monza, ecco Keita Balde: ilQuesto ildel club: “Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025. Keita Balde vanta 185 presenze in Serie A, 12 presenze in Champions League e 14 in Europa League.