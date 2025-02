Ilgiorno.it - Corpo trovato senza vita vicino ai binari

Tragedia tra i vigneti e i colli del Lugana, nel territorio di Deno del Garda. Ildi un uomo di nazionalità marocchina di 33 anni ieri mattina è statoin via Ronchedone, tra la linea ferroviaria e una recinzione: un’area, questa, dove molte persone attraversano ianche se non sarebbe consentito. Si presume che il nordafricano sia stato travolto da un convoglio,che il macchinista del treno se ne sia accorto. Sarebbe stato sbalzato sull’erba, dove è rimasto per diverse ore al freddo e sotto la pioggerella. Non si esclude che ilfosse nell’area da più di un giorno. L’investimento potrebbe risalire alla notte. La zona non è distante dalla frazione di San Martino della Battaglia, nelle campagne del paese, dove scorrono sia l’autostrada a 4 sia la linea ferroviaria Milano-Venezia.