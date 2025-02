Anteprima24.it - Copre le serre con bobine rubate in azienda vicina

Tempo di lettura: < 1 minutoHa utilizzato per la copertura delledella suadelledi plasticaun anno fa all’della stessa zona. E’ avvenuto a Casal di Principe, dove la Polizia di Stato ha denunciato un 55enne per ricettazione e per il reato di maltrattamento di animali , infliggendogli anche una sanzione di 15mila euro causa diverse irregolarità amministrative riscontrate. La denuncia è arrivata in seguito ai controlli effettuati dai poliziotti del Commissariato di Casal di Principe in un’agricola del posto,dove sono emerse ledel valore di circa 20mila euro risultate oggetto di furto avvenuto ai danni di altradi un comune limitrofo. Durante il sopralluogo è stato scoperto anche un allevamento abusivo di animali, tenuti in condizioni di carenza igienico-sanitaria, privi di titolo di certificazione e indicazioni di provenienza.