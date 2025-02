Sport.quotidiano.net - Coppa Italia fase nazionale, andata degli ottavi di finale: ritorno nelle Marche fra sette giorni. Buona Urbania, ma non basta. San Sepolcro vince il primo match

SAN0 SAN: Vaccarecci, Carbonaro, Del Siena, Gorini, Andreani, Petricci, Bruschi, Brizzi, Bartoccini, Quadroni (35’ s.t. Lorenzoni), Mariotti (23’ s.t. Barculli). All. Armillei: Stafoggia, Sema (41’ s.t. Bicchiarelli), Antoniucci, Cannoni, Temellini, Paoli, Lani (10’ s.t. Catani), Carnesecchi, Rivi (23’ s.t. Monachesi), Sarli (26’ s.t. Diene), Nunez. All. Lilli Arbitro: Carluccio dell’Aquila Reti: Brizzi 2’ s.t. (San) Note: ammoniti Sarli, Gorini, Paoli. Espulso Carbonaro al 34’ del s.t. per gioco falloso. Nella gara d’didella) Sanha la meglio la squadra toscana grazie ad un gol realizzato nei primi minuti del secondo tempo. Una vittoria di misura che tiene in gioco gli ospiti, anche se per passare il turno dovrannore.