Sport.periodicodaily.com - Coppa Italia Basket 2024/2025: Milano travolge Bologna e va in semifinale contro Brescia

Si sono giocati a Torino i primi due quarti di finale dellache hanno vistotrionfare rispettivamente su(91-77) e Tortona(86-79). Meneghini e Rondinelle si affronteranno così sabato in: VIRTUS-OLIMPIA77-91I Campioni d’si prendono lagrazie ad una grande prova ed ora sfideranno. Regno l’equilibrio fino al primo quarto, poipiazza l’allungo decisivo(18-12) per il vantaggio di 20-18 a fine periodo. Nel secondo quarto i meneghini dilagono con Floccadori e Shields per il +14 di metà gara(47-33).non reagisce e allora nella ripresa l’Olimpia tocca anche il +18 e tiene sempre illlo del match. I minuti finali sono di pura accademia per la formazione di Messina, nonostante la Virtus fa di tutto per rendere meno amaro il passivo.