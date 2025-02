Anteprima24.it - Conversazioni d’arte alla Fagianella: immagini di Benevento nell’Ottocento

Tempo di lettura: < 1 minutoIncontrocon Francesco Morante, presidente dell’Archeoclub, docente di storia dell’arte, nonché uno dei maggiori esperti dell’Ottocento beneventano. Terrà una conversazioneper illustrare gli artisti attivi nel periodo, in particolare soffermandosi su quella loro produzione che illustra e racconta l’evoluzione della città di, dmetà dell’Ottocento agli inizi del secolo successivo. Nel corso di questo periodo la città uscì ddominazione pontificia, divenne capoluogo di provincia ed avviò un lento ma inesorabile processo di trasformazione urbana, inseguendo un sogno di modernità troppo a lungo agognato e che avrebbe cambiato l’aspetto della città, condizionando anche i futuri assetti socio-economici. Al contempo la città vide emergere una nutrita schiera di artisti, soprattutto pittori, i quali in buona parte presero la strada per altri lidi.