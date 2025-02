Conversazione Sanremo Edition su RaiPlay | il pubblico potrà parlare con i protagonisti della kermesse

Leggi su Funweek.it

Dal 10 al 15 Febbraio suarriva “”, un’edizione speciale del format di Giovanni Benincasa. Ogni giorno sualle 17.00, in diretta dal Festival di, digitando il numero 06 377 222 20, per la prima volta, ilcon imusicale più attesa dell’anno.Da Ema Stokholma a Rocco Hunt e Francesca Michielin, fino ad arrivare aidell’acclamata serie Mare Fuori. Maria Esposito, (interprete di Rosa Ricci), Giovanna Sannino (Carmela), Domenico Cuomo (Cardiotrap), Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e due new entries del cast Manuele Velo (Tommaso) e Alfonso Capuozzo (Simone) sono gli ospitipuntata di 13 febbraio.Crediti foto@Ufficio stampasu: ilcon iFunweek.