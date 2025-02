Iltempo.it - Contrordine COMPAGNE TOGHE. Salta il dialogo con Meloni, dietrofront di Parodi

Leggi su Iltempo.it

«Non sono disposto a trattare nessuna modifica della riforma in cambio di alcunché: l'ho ripetuto allo sfinimento, per la semplice ragione che non ho - non abbiamo, spero e credo - nulla da offrire in cambio. Nulla. Non potevo aver programmato nulla (chi era presente a Roma, sa quali sono stati i j tempi e le modalità della decisione) sulla mia richiesta di essere ascoltati. Sono ragionevolmente certo che il Presidente del Consiglio - come molti di Voi - non avesse neppure idea della mia esistenza. Sono, per molti aspetti, più stupito di Voi della celere risposta. Vuol dire solo credo - che ci stavano ascoltando, con attenzione. E questo non è un male. Perché parlare, se non ci sono spazi di trattativa?». È un passaggio della lettera inviata ai colleghi da Cesare, il nuovo presidente dell'Associazione nazionale magistrati, colui che, appena eletto, aveva aperto a un confronto con il governo sulla riforma della giustizia e che, di fronte alla risposta positiva della premier Giorgia, è stato costretto a unclamoroso.