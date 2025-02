Lanazione.it - Controlli nel centro storico. La minoranza non ci sta: "No alla caccia alle streghe"

Leggi su Lanazione.it

SANTA CROCE"Il censimento della popolazione lo riteniamo un atto utile, così come che tutti i cittadini debbano contribuire ai servizi della collettività attraverso il pagamento dell’addizionale Irpef e della Tari. E anche dell’Imu dove questa sia dovuta. Ma le somiglianze con le scelte e le decisioni della giunta e dell’assessore Rusconi finiscono qui". Lo sostengono i consiglieri comunali dell’opposizione disinistra Insieme per Santa Croce Mariangela Bucci, Ivetta Parentini, Alessandra Ugolini, Simone Coltelli e Angelo Scaduto. "Quello che risulta evidente daiannunciati da Rusconi – aggiungono i consiglieri di opposizione – è che si parte dalcon l’intento di fare proprio una, anche se si dice di non volerla fare. Riteniamo che ci siano molti modi per aiutare i cittadini bisognosi e che una verifica presso l’ufficio anagrafe, incrociata con i tanti dati dei servizi comunali, dia un quadro ampio delle situazioni di povertà e delle possibili necessità di intervento.