Lanotiziagiornale.it - Continua la corsa al riarmo, Crosetto ora punta al 3% del Pil per le spese militari

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Pur di compiacere Donald Trump, l’Italia è pronta a tutto. Anche ad aumentare nettamente leper la difesa, provando a trattare con l’Ue su questo punto, come se l’emergenza nel nostro Paese riguardasse lee non quelle per la sanità o per i salari. Così il ministro della Difesa, Guido, in occasione della ministeriale Difesa della Nato, ribadisce la richiesta alla Commissione di scorporare leper le armi da quelle del Patto di stabilità e afferma che ormai in Ue sono praticamente quasi tutti d’accordo – e, quindi, probabilmente anche l’Italia – sull’aumento delleper la difesa al 3% del Pil.al 3% del Pil per leA fine giugno, secondo, al vertice Nato ci sarà una nuova proposta che non sarà più quella del 2% del Pil in, “neanche il 2,5%, si parla di oltre il 3%” ed è una proposta che “trova concordi quasi tutti i Paesi”.