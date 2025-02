Juventusnews24.com - Continassa Juve: si torna in campo in vista del Derby d’Italia, novità sulle condizioni di Cambiaso

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazioneindel prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni indei prossimi impegni, diffidati edalla.Allenamento: le ultime dallata a lavorare sullantus dopo il successo di martedì 11 febbraio per 2-1 contro il PSV, nell’andata del play-off di Champions League, dopo quello di venerdì 7 suldel Como, in Serie A.I bianconeri, in mattinata, hanno iniziato a preparare il prossimo appuntamento che li attende: la sfida contro l’Inter in programma domenica 16 alle 20:45 all’Allianz Stadium. La testa, dunque, ora è tutta focalizzata sul prossimoche coinciderà con la venticinquesima giornata di campionato.