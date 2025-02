Unlimitednews.it - Conti “Non è Conti che batte Amadeus, è Festival che va bene”

SANREMO (ITALPRESS) – Questa mattina Carlofornisce anche il titolo ai giornalisti che seguono la tradizionale conferenza stampa delle 12.00: “Non ho sentito ancoraperchè non c’è il tempo – ha detto il conduttore – Ma non è ‘’, è ilche sta andando. Ognuno fa il suoe gli italiani lo stanno apprezzando”. Qualcuno ci prova a provocarlo (l’inviato di “Striscia la notizia” Pinuccio) o a metterlo i difficoltà (le domande su Fedez) manon perde la serenità e tira dritto anche sugli ascolti oggettivamente eccellenti: “Ionuo a pedalare poi, certo, pedalare con il sorriso sulle labbra è più facile” dice poco prima di andare a seguire le prove dei Duran Duran, ospiti stasera all’Ariston insieme a Edoardo Bennato (con la sua “Sono solo canzonette”), Iva Zanicchi (per il premio alla carriera), il cast di “Mare fuori” e gli attori del Teatro Patologico.