Conti continua a ricordare la malattia della Balti, ma perché?

“Non vengo a fare la malata di cancro, io sono una professionista” diceva solo questa mattina in conferenza stampa Bianca, co-conduttriceseconda serata del Festival di Sanremo 2025. Eppure, sembra che il messaggio non sia stato recepito a pieno dal direttore artistico Carlo. Al termineseconda discesatop model dalle scale dell’Ariston, il presentatore ha pronunciato le prevedibili parole che forse lapensava di aver scongiurato dopo l‘intervento di stamattina: Devi essere un grande esempio per tante donne, eh? Un esempio forte. A volte il silenzio vale più di mille parole. Infatti, dopo la frase di, c’è stato un secondo di silenzio assordante prima dell’intelligente e pungente risposta: Ma soprattutto, noi donne siamo sempre di grande esempio per gli uomini, o no?Una risposta con il sorriso ma densa di significato.