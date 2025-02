Ilrestodelcarlino.it - Contenitori per le cicche: "Così le ricicleremo"

I mozziconi di sigaretta? Anche a Vignola potranno diventare una risorsa. Il Comune, infatti, ha aderito al progetto "#Riciccami della start up Human Maple", in collaborazione con Atersir e Gruppo Hera, che mira a trasformare le "" in materiale utilizzabile, ad esempio per le imbottiture di capi di moda sostenibile. Ad annunciarlo è stata la stessa amministrazione comunale, che spiega in una nota: "Nel pomeriggio di sabato 15 febbraio verranno inaugurati i cinque nuovi raccoglitori di mozziconi di sigarette installati in città: due si trovano presso il polo scolastico degli istituti superiori in via Resistenza, uno presso la stazione delle corriere, un altro presso la stazione dei treni e, infine, uno in pieno centro, a fianco della panchina rossa installata in Corso Italia. Il battesimo della campagna #Riciccami si terrà proprio in Corso Italia, dalle ore 14.