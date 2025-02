Ilnapolista.it - Conte “Veni, Vidi, Vici”, da domani su Sky Sport lo speciale di Giorgio Porrà

Da venerdì 14 febbraio su Skyandrà in onda il racconto disu Antonioe il Napoli “”.Sarà un viaggio nella carriera e nelle idee di uno degli allenatori italiani più apprezzati.in onda alle 19:20 e alle 22:30 su SkyUno e alle 00:15 su SkyCalcio. Si potrà guardare anche in streaming su Now.Nellodedicato al tecnico del Napoli interverranno: Beppe Bergomi, Gigi Buffon, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Cesc Fàbregas, Maurizio De Giovanni e il giornalista Antonio Giordano.si affiderà al 3-5-2 contro la LazioRepubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive del probabile schieramento che adotterà il Napoli sabato alle 18 contro la Lazio vista l’assenza per infortunio di David Neres (oltre a quelle di Spinazzola e Olivera).