Ilnapolista.it - Conte aveva indicato Zaccagni per il post Kvaratskhelia, alla fine è arrivato Okafor (Il Messaggero)

Tra due giorni si gioca Napoli-Lazio e illancia il retroscena di mercato.per il. De Laurentiis ha chiamato Lotito, presidente Lazio, per verificare la fattibilità dell’affare. Purtroppoè rimastoLazio.De Laurentiis ha chiamato Lotito perScrive il:Freccia a sinistra per provare a ridurre dieci punti di distacco. Intanto, salutiamo pure il Napoli capolista, madopodomani pomeriggio giocherà ancora con la Lazio. Non sembra averlo sfiorato il corteggiamento azzurro di gennaio. De Laurentiischiamato Lotito perchéloper il dopo-, masi è ritrovato con. Ironia del destino, pure Neres ora è infortunato e sabato il tecnico dovrebbe preferire ad dirittura Raspadori all’ultimo rinforzo.