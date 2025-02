Ilnapolista.it - Conte affiderà a Di Lorenzo e Politano le fasce del 3-5-2. Torna Buongiorno (Repubblica)

a Diledel 3-5-2.Napoli, con Marco Azzi, scrive del probabile schieramento che adotterà il Napoli sabato alle 18 contro la Lazio vista l’assenza per infortunio di David Neres (oltre a quelle di Spinazzola e Olivera).Scrive:Un segnale in controtendenza c’è già e in una situazione così difficile potrebbe diventare addirittura provvidenziale, visto che dopo oltre due mesi di assenza ha finalmente portato a termine il suo sofferto recupero unodei pilastri della squadra: Alessandro. Contro la Lazio il difensore della Nazionale – assente dalla trasferta del 14 dicembre scorso a Udine – partirà sicuramente tra i titolari e con lui in campo si fa strada l’ipotesi di un ritorno al passato, con il passaggio al modulo 3-5-2.