Ilfoglio.it - Consulta: verso la fumata bianca. Ecco chi sono i nuovi giudici

Roberto Cassinelli, Francesco Saverio Marini, Maria Alessandra Sandulli, Massimo Luciani. Queste le indicazioni di voto per l'elezione dei quattrodella Corte costituzionale. Nella notte le forze di maggioranza e opposizione hanno trovato l'accordo che dovrà essere confermato attrail voto di questa mattina in Parlamento, riunito in seduta comune.