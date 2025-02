Feedpress.me - Consulta, fumata bianca vicina: accordo sul nome di Maria Alessandra Sandulli

Si va verso unaper l’elezione dei quattro giudici della Corte costituzionale . Le forze di maggioranza e opposizione hanno dunque raggiunto un’intesa suldel quarto giudice, quello per così dire "tecnico",proposto nei giorni scorsi dalle minoranze e sul quale c'è stato in extremis il via libera anche della maggioranza e del governo, dopo contatti.