Lettera43.it - Consulta, chi sono i quattro nuovi giudici eletti

Leggi su Lettera43.it

Dopo oltre 460 giorni, la Corte costituzionale ha ritrovato il plenum con la nomina dida parte del Parlamento riunito in seduta comune. Si tratta di Massimo Luciani, Roberto Cassinelli, Maria Alessandra Sandulli e Francesco Saverio Marini. Iprima che possano entrare ufficialmente in carica, dovranno prestare giuramento davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Massimo Luciani (Imagoeconomica).Chi è Massimo LucianiMassimo Luciani, nato a Roma nel 1952, è un costituzionalista di primo piano, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università “La Sapienza” di Roma dal 1992, è stato anche docente di Diritto parlamentare e Diritto costituzionale in diverse università italiane. Accademico dei Lincei, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, tra cui la presidenza della Commissione per la riforma dell’ordinamento giudiziario istituita nel 2021 dal ministro Marta Cartabia.