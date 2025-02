Quotidiano.net - Consulta, chi sono i quattro giudici eletti dal Parlamento

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 febbraio 2025 – Il, dopo una lunga trattativa sui nomi, ha eletto i 4della Corte costituzionale. Cos’è la corte costituzionale Per dirla con parole semplici la Corte costituzionale è l’organismo deputato a valutare la costituzionalità (cioè la non violazione dei principi fissati dalla Costituzione) nelle decisioni (leggi, ma anche ad esempio i Referendum) prese dalla politica. Da chi è composta La Corte costituzionale è composta di 15nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalin seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. ChigliDopo lunghe trattative ezioni (e anche contrasti fra maggioranza e opposizione) la quadra inè stata trovata intorno ai nomi di: Francesco Saverio Marini, Massimo Luciani, Maria Alessandra Sandulli, Roberto Cassinelli.