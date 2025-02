Lanazione.it - Consorzio Vino Toscana, il 20 febbraio anteprima a Firenze

, 132025 - IlIgt il prossimo 20sarà protagonista de 'L'Altra', evento di degustazione riservato a stampa e operatori del settore in programma al Palazzo degli Affari a. Ilsi presenta all'appuntamento forte di 89 milioni di bottiglie prodotte nel 2024 (-1%), di cui il 69% destinato all'export, con i Paesi europei in testa che rappresentano il 46% di tale quota, seguiti dagli Usa che assorbono il 33%. In termini di valore, la produzione delIgt si attesta attorno al mezzo miliardo di euro. "L'de L'Altra- afferma il presidente del, Cesare Cecchi - arriva dopo una vendemmia 2024 assolutamente soddisfacente, foriera di vini equilibrati e gradazione non troppo elevata. La produzione è stata buona anche dal punto di vista quantitativo, con 820.