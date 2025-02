Quotidiano.net - Consob blocca operatori abusivi su cripto-attività: oscurati Dobibo e Fameexn

Glisufiniscono nel mirino della. Per la prima volta l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ha esercitato i poteri previsti dal nuovo regolamento europeo in materia di-assets (Micar),ndo i duenon autorizzati. Al tempo stesso, si legge in una nota, prosegue il contrasto all'smo finanziario che fa leva sulla notorietà di personaggi del mondo istituzionale o imprenditoriale. E' il caso dell'oscuramento del sito Fininvestonline.com, che pubblicizzava servizi finanziari, richiamando impropriamente i marchi Fininvest/Mediaset e alcuni esponenti della famiglia Berlusconi. Nel novembre scorso un intervento analogo aveva riguardato siti web che si rifacevano a figure di primissimo piano della politica e delle istituzioni.