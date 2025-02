Ilrestodelcarlino.it - Consiglio sulla sanità, critiche alla Regione: "Al Covid hospital un centro per l’Alzheimer"

Unpernei locali dell’ex. Una volontà espressa dall’assessore regionale, Filippo Saltamartini, durante ilcomunale aperto di martedì sera. "Che cosa si può fare con ilCenter? Dico già subito che ci sono le disponibilità finanziarie per aprire ilAlzheimer – le parole di Saltamartini –. Naturalmente si tratta di un’interlocuzione che dobbiamo fare con il Comune". Saltamartini lo ha detto rivolgendosi anchestessa associazione "Attivamente Alzheimer" che in aula era rappresentata da Anna Elisa Melappioni. Sono stati numerosi gli interventi di cittadini, associazioni e consiglieri comunali in una sala consiliare gremita. Beatrice Marinelli del "Comitato pro ospedali pubblici" ha chiesto la riapertura dei 13 ospedali chiusi nel 2015, citando il rapporto Gimbe che descriveva le Marche come laitaliana dove nel 2023 vi era stata la più alta percentuale di rinuncia alle cure.