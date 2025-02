.com - Connettività Wi-Fi nelle RSA: servizi efficienti, affidabili e scalabili

Milano, 13 febbraio 2025 – Colisee è un’azienda che opera nel settore deisanitari e assistenziali, specializzata nella gestione di strutture per anziani, come case di riposo e residenze sanitarie assistenziali.RSA del gruppo era installata un’infrastruttura di rete Wi-Fi che supportava tutte le applicazioni e i sistemi necessari per la gestione della struttura, costituita però da apparati non adeguati alle attuali necessità e oramai obsoleti, oltre che di difficile manutenzione.Si è reso perciò indispensabile cercare una nuova soluzione dicapace di fronteggiare la crescente complessità nella gestione delle diverse RSA. Questo ha reso necessario standardizzare le tecnologie in modo da semplificarne il loro utilizzo. E’ stata anche avvertita la necessità di una gestione centralizzata e di un supporto maggiore da parte dei fornitori, attraverso l’adozione di tecnologie performanti e, requisiti che le soluzioni precedenti non riuscivano a soddisfare.