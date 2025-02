Juventusnews24.com - Conferenza stampa Inzaghi pre Juve Inter: quando parla il tecnico nerazzurro. Data e ora

di RedazionentusNews24preilalla vigilia del big match dell’Allianz Stadium.e oraManca sempre meno al big match in programma domenica sera all’Allianz Stadium trantus ee valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A.Simonepresenterà questa sfida nella giornata di domani, venerdì 14 febbraio, alle ore 12.00 presso il BPER Training Center di Appiano Gentile. Il match, invece, è in programma per domenica sera alle 20.45.Leggi suntusnews24.com