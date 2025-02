Lanazione.it - Confartigianato. Overturism e affitti brevi: "Fenomeni da guidare"

Leggi su Lanazione.it

Quando non ci sono si vorrebbero a frotte, quando arrivano in massa allora no, è bene "diluire" le presenze. La Maremma e le colline grossetane hanno fame di turismo ma allo stesso tempo si vogliono difendere da quel fenomeno che oggi viene molto discusso: l’. In realtà la provincia di Grosseto è divisa in due, da una parte ci stanno le mete super gettonate, dall’altra i territori che lottano per sopravvivere. In entrambi i casi l’è un argomento da analizzare. "È un fenomeno che divide anche il nostro territorio – dichiara Maria Mecarozzi, presidente provinciale diTurismo –: da un lato, il sovraffollamento di mete turistiche iconiche, dall’altro, il progressivo abbandono di borghi altrettanto splendidi, ma meno conosciuti. Sempre più abitazioni private si trasformano in residenze turistiche, facendo impennare glie al contrario, in alcune località, case e attività commerciali vengono abbandonate, impoverendo l’economia e il tessuto sociale".