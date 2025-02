Lanazione.it - Condannata all’ergastolo per la morte di 4 pazienti in ospedale, l’infermiera: “Farò domanda di grazia”

Leggi su Lanazione.it

Piombino (Livorno), 13 febbraio 2025 – Il 18 febbraio ci sarà l’udienza in Cassazione per il caso dell’ex infermiera Fausta Bonino, accusata di una serie di omicidi diall’di Piombino, ai quali avrebbe somministrato volontariamente dosi eccessive di medicinali. Fausta Bonino è statain primo grado, poi assolta in appello. Dopo l’assoluzione del gennaio 2022, Fausta viene nuovamenteil 29 maggio scorso, per ladi quattro. Ora siamo arrivati al giudizio della Corte di Cassazione. Signora Bonino, come vive questi giorni di attesa? E cosa si aspetta? “Sono pronta, qualora martedì 18 la Corte di Cassazione respingesse il ricorso dei miei avvocati, e quindi mi si aprissero le porte del carcere, a scrivere al presidente della Repubblica.