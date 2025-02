Thesocialpost.it - Concorso Ministero degli Esteri (anche per diplomati): requisiti, prove e stipendio

Per chi è alla ricerca di un posto di lavoro c’è un’importante opzione da prendere in considerazione, visto che è pronto unperper ilAffarie della cooperazione internazionale. Ilè destinato a 200 persone da inquadrare in ruoli non dirigenziali, a tempo pieno e indeterminato. Questa è solo la prima parte di assunzioni per un totale di 1.500 unità di personale. Per questo primo, le riserve sono:– 10% riservato agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato presso il Maeci;– 15 posti riservati alle persone con disabilità (legge n. 68/1999);– 30% dei posti riservato ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito;– 15% riservato agli operatori volontari del Servizio civile universale.Per il resto non ci sono particolarida soddisfare:– cittadinanza italiana;– maggiore età;– godimento dei diritti civili e politici;– idoneità fisica allo specifico impiego.