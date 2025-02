Quifinanza.it - Concorso Carabinieri, 626 posizioni aperte per diplomati: come fare domanda

Via alle candidature per aspirare a diventare. Fino all’8 marzo 2025 sarà possibile inviare sul portale dell’Arma le domande per partecipare alpubblico per la selezione e l’arruolamento di 626 Allievi Marescialli del ruolo ispettori. I vincitori saranno ammessi ai tre anni di corsi di formazione, militari e universitari a indirizzo giuridico-amministrativo nella Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.Requisiti fondamentali per partecipare al reclutamento sono il possesso un’età tra i 17 e 26 anni (limite anagrafico più alto per chi ha prestato servizio militare) e del diploma.Il bando di Allievi MarescialliIl bando è rivolto a tutti i cittadini italiani interessati, con 626per il ruolo ispettore deie ulteriori 24 posti per Allievi Marescialli con attestato di bilinguismo, che saranno indetti con un ulteriore decreto.