Concorso Ata 2025 in provincia di Trento per la stabilizzazione di 300 unità, i requisiti

Nuove assunzioni a scuola: laautonoma diha indetto unstraordinario, per titoli ed esami, per laa tempo indeterminato, nonché tempo pieno, di 300relative al personale Ata, figura professionale di collaboratore scolastico di categoria A.La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 14:00 di lunedì 17 marzo. La domanda va presentata esclusivamente per via telematica sul sito vivoscuola.it.Posti riservatiSi specifica che 90 posti (il 30% del totale) sono riservati a chi abbia prestato servizio nelle forze armate e 45 posti (15%) sono riservati a chi abbia svolto il servizio civile universale. Ma nel caso non vi siano abbastanza candidati idonei appartenenti a queste due categorie, si procederà con l’assunzione da scorrimento della graduatoria generale del