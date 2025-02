Internews24.com - Conceicao tira le orecchie al suo Milan dopo il KO col Feyenoord: «Dovevamo fare di più, non è impossibile cambiare la nostra stagione. Sulle 4 punte vi dico questo»

di RedazioneL’allenatore del, Sergio, ha voluto dire la suala sconfitta in Champions League contro ilIntervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di, il tecnico del Diavolo, Sergioha analizzato così il KO di oggi. Il, qualora riuscisse a ribaltare il risultato dell’andata dei playoff nel match di ritorno, potrebbe affrontare l’Inter agli Ottavi di Finale di Champions League.LA SCONFITTA DI OGGI – «Ilha avuto più temperamento di noi. Giocavamo in un ambiente difficile, maci doveva motivare, non il contrario.di più, ma siamo solo a metà e martedì giocheremo a San Siro. E’ ancora tutto aperto, proveremo a dare una risposta diversa. giocare così tanto ovviamente è un problema, ma se diamo tutti qualcosa in più, a cominciare da me, possiamomeglio.