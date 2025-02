Calciomercato.it - Conceicao critica gli attaccanti: “Tante occasioni non sfruttate”

Le parole del tecnico del Milan dopo il ko col Feyenoord nel match d’andata degli spareggi Champions: “Persi tanti duelli e non siamo stati efficaci”“Siamo a metà di una eliminatoria, ci sono ancora 90 minuti da fare”.è già proiettato alla gara di ritorno, con il Milan che dovrà battere il Feyenoord con due gol di scarto per qualificarsi agli ottavi di Champions. “Loro sono stati molto aggressivi e hanno vinto tanti duelli – ha sottolineato a ‘Prime’ il tecnico portoghese commentando il ko di Rotterdam – Quando è così è più difficile vincere. Abbiamo avuto dellealmeno per pareggiarla, ma non siamo stati efficaci”.dopo Feyenoord-Milan: “Davanti non siamo stati efficaci” – Calciomercato.itsuona l’allarme: “Non abbiamo molto tempo”“Se andrò avanti col quartetto offensivo? Adesso dobbiamo vedere questa partita, per capire dove migliorare – ha risposto– Non abbiamo molto tempo, perché sabato c’è il Verona e poi il ritorno.