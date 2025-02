Anteprima24.it - Comunità Montana del Fortore: incontro sul tema della forestazione

Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolto ieri un importantesultra i verticidele le organizzazioni sindacali di categoria. Presenti il presidente dell’ente montano, Zaccaria Spina, il vice Giuseppe Addabbo e il Responsabile del Settore Agricoltura, Foreste e BonificaPietro Giallonardo, oltre ad Alfonso Iannace per la Fai Cisl e Antonio Paolozza per la Uila Uil. L’ordine del giorno è stato poi dibattuto anche con Carlo Ceccarelli per la Flai Cgil.“Si è trattato di una proficua riunione – spiega il presidente Spina – con cui ladelha inteso avviare una fase di condivisione dello stato dell’arte relativo alla. Una situazione che sarà ovviamente illustrata quanto prima anche ai sindaci dei comuni ricadenti del territorio di competenza dell’ente, come pure a tutti gli operatori addetti, in quanto è fondamentale condividere ogni tipo di riflessione al fine di gestire al meglio le attività”.