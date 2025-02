Bergamonews.it - Comune, affidato il progetto di fattibilità della prima vasca di laminazione di Astino

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.ilditecnico-economico di una delle due vasche didi. La decisione, comunicata con una deliberaGiunta, è l’ultimo atti formale che di fatto precede i lavori per la realizzazione di un’opera che, soprattutto dopo gli avvenimenti alluvionali che hanno colpito Bergamo il 9 settembre 2024, risulta quanto mai determinante ai finiprevenzione. Interventi che, una volta completato il lavoro di studio avranno così un timing e procederanno al loro avvio, come del resto recita anche il Pop, il Piano per le Opere Pubbliche. La determina dirigenziale haformalmente l’incarico alla società J+S spa, azienda di Concorezzo, per un importo pari a 151.474,63 euro che si farà carico di redarre uno studio divolto a contemplare sia gli interventi di mitigazione delle problematiche idrauliche nella valle di, oltre alla creazione di unesecutivo, di un piano di sicurezza e del coordinamento in fase di progettazione dell’intervento stesso.