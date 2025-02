Anteprima24.it - Complesso Pietà-San Barbato, il sindaco Mastella e il rettore Canfora firmano l’Accordo

Tempo di lettura: 2 minutiIlClementee ildell’Università degli Studi del Sannio Gerardohanno sottoscritto stamanerelativo alRampa San.La struttura sportiva sarà fruibile previo tesseramento al Cus Benevento e il parcheggio, con 86 posti auto, sarà particolarmente utile per gli studenti delle sedi universitarie che si trovano in quella zona (Dipartimento di Economia, Diritto, Management e Metodi quantitativi e Dipartimento Scienze e tecnologia). L’intesa, che ha durata di nove anni, prevede che l’Università si impegni nella manutenzione e gestione delimmobiliare, con sensibili risparmi sugli oneri per il Comune.“Il modello di campus urbano che caratterizza l’Università del Sannio si arricchisce di nuovi spazi e servizi grazie alper l’utilizzo del parcheggio di via-Rampa San