Spazionapoli.it - Como-Napoli, novità sulla vendita dei biglietti: il comunicato sul settore ospiti

Calcio – Ultimissimedeiper i tifosiresidenti in Campania: ildel club larianoDoppia trasferta per il, che sabato 15 febbraio dovrà giocare all’Olimpico di Roma contro la Lazio e successivamente disputerà la 26a giornata di Serie A aallo stadio Sinigaglia. Ecco le ultimissime notizie in merito alladeiper ilospite.In questi ultimi giorni si è particolarmente discusso della grave penalizzazione contro la squadra di Conte, poiché per le ultime trasferte i tifosi delprovenienti dalla Campania sono stati privati dell’acquisto dei ticket. Misure di sicurezza. Ma intanto, è dalla sfida contro l’Udinese al Friuli, dello scorso dicembre, che i tifosi residenti nella regione campana non possono sostenere i propri colori.