Dayitalianews.com - Commozione e tristezza a Latina per la scomparsa di Francesco Stipo: abitava da anni a News York

Profondaha colpito la città diper l’improvvisadi, venuto a mancare all’età di 52. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro del capoluogo, suscitando grande cordoglio tra quanti lo conoscevano e avevano condiviso con lui parte della propria vita.La vita trae New, dopo aver trascorso la giovinezza a, si era trasferito ormai da diversinegli Stati Uniti, precisamente a New, dove aveva costruito una nuova vita accanto a sua moglie Alesia. Nonostante la distanza, il suo legame con la città d’origine è sempre rimasto forte. Ogniqualvolta gli era possibile, tornava aper riabbracciare i familiari e gli amici di sempre.Gliall’oratorio di San Marco e l’amore per la LazioChi lo ha conosciuto lo ricorda con affetto e nostalgia.