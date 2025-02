Commerzbank supera obiettivi 2024 | utile netto cresce del 20% a 27 miliardi di euro

Quotidiano.net - Commerzbank supera obiettivi 2024: utile netto cresce del 20% a 2,7 miliardi di euro

glidelcon unin crescita del 20% a circa 2,7die nell'aggiornamento delle strategie al 2028 prevede 3.900 uscite con oneri di ristrutturazione per 700 milioni dia lordo degli effetti fiscali nel 2025. Allo stesso tempo a difesa dalle mire di Unicredit, il gruppo di Francoforte sul Meno punta al 2028 ad undi 4,2die ad un rendimento del capitale tangibile del 15%. Per quest'anno l'obiettivo è di 2,8dial lordo (2,4il) degli oneri di ristrutturazione per la trasformazione. Nei target rientra un ritorno di capitale attraente. Per il 2025 è previsto un payout ratio del 100% del risultato aldelle cedole AT 1 e al lordo degli oneri di ristrutturazione per la trasformazione.